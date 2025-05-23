Sony Pictures представила дебютный трейлер картины «Пойман на краже»
Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер нового фильма «Пойман на краже», который снял известный режиссер Даррен Аронофски. Он известен по таким культовым лентам, как «Реквием по мечте» и «Черный лебедь», написали «7Дней».
В главной роли — Остин Батлер, знакомый зрителям по фильмам «Элвис» и «Однажды в… Голливуде». Его персонаж, Хэнк Томпсон, раньше был звездой школьной бейсбольной команды, а теперь стал обычным барменом и скромно живет в Нью-Йорке. У него есть любимая девушка (Зои Кравиц), стабильная работа и преданность команде, переживающей не лучшие времена.
Но все меняется, когда сосед-панк-рокер Расс (Мэтт Смит) просит Хенка присмотреть за своей кошкой. Это задание неожиданно втягивает героя в круговорот криминальных событий. Хэнк оказывается в центре разборок представителей подпольного мира Нью-Йорка 1990-х годов и не понимает, чего от него хотят многочисленные гангстеры.