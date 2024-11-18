Солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков умер в возрасте 75 лет
Министерство культуры Челябинской области сообщило о смерти солиста Челябинского театра оперы и балета Николая Глазкова. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, написало ИА НСН.
Сотрудники ведомства выразили слова соболезнования близким и коллегам артиста, написав, что талант Глазкова будет жить вечно в сердцах людей, которые любят искусство.
За годы своей творческой деятельности Глазков исполнил более 30 партий. Он служил в Челябинском театре оперы и балета с 1984 года.
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