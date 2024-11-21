Солист Большого театра Янин сообщил о возможном увеличении числа спектаклей «Щелкунчик»
Солист Большого театра Геннадий Янин раскрыл судьбу уже ставшего традиционным спектакля «Щелкунчик». Постановка состоится, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам артиста, руководство учреждения культуры даже обсуждает возможность увеличения количества выступлений.
«Обсуждаются способы как-то оптимизировать количество спектаклей, цену билета и возможности труппы. Безусловно, „Щелкунчики“ будут», — заявил Янин.
Напомним, в Сети распространились сведения о проведении «Щелкунчика» в закрытом режиме. Источник СМИ дополнительно сообщил, что информация о показах «только для элит» не соответствует действительности.