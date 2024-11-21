Солист Большого театра Янин сообщил о возможном увеличении числа спектаклей «Щелкунчик»

По словам артиста, руководство учреждения культуры даже обсуждает возможность увеличения количества выступлений.

«Обсуждаются способы как-то оптимизировать количество спектаклей, цену билета и возможности труппы. Безусловно, „Щелкунчики“ будут», — заявил Янин.

Напомним, в Сети распространились сведения о проведении «Щелкунчика» в закрытом режиме. Источник СМИ дополнительно сообщил, что информация о показах «только для элит» не соответствует действительности.