«Сноб»: сериал «Слово пацана» и фильм «Мастер и Маргарита» попали в шорт-лист премии «Сделано в России»

« Сноб » опубликовал шорт-листы с самыми интересными проектами, запущенными в РФ с октября 2023 года. В рамках премии «Сделано в России» представлены 13 номинаций. Победителей определят по итогам онлайн-голосования.

Так, в список под названием «Фокус внимания» попали наиболее выдающиеся кинокартины. Среди них — сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трасса», «Комбинация», а также фильмы «Мастер и Маргарита», «Пришелец», «Воздух», «Горбачева».

В категории «Искусство создавать» оказались выставки «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х», «Чего ты боишься?», «Квадрат и пространство. От Малевича до „ГЭС-2“», «Подруги. К юбилею Варвары Степановой», «Журнал красивой жизни» и арт-маршрут по улицам Суздаля «МИРА центр».