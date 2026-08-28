«Сноб» посвятил 115-й номер городам России

Осенний номер « Сноб а» рассказывает об истории, архитектуре и культурной жизни российских городов. Номер открывает проект «Сноб. Атлас» о регионах России, их жителях, культурной и гастрономической самобытности, городских легендах и локальных языках.

Издатель «Сноба» Марина Геворкян написала, что новые общественные пространства должны учитывать настроение и историю городов. Редакционный директор Валерия Тищенко сообщила, что «Атлас» призван сместить фокус с универсального на локальное.

Обложку выпуска создал экс-главный архитектор Москвы, архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов. Он изобразил мост из сфер, вдохновленный проектом в Москва-Сити. В журнале также опубликованы материалы Елизаветы Лихачевой и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Юра Борисов рассказал о детстве в Реутове и фестивальном туре «Аноры», Алексей Учитель — о ремейке «Прогулки» и фильме о Дмитрии Шостаковиче.