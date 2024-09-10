Смольный: более 500 тысяч человек посетили «Книжные аллеи» в Петербурге
Десятый сезон «Книжных аллей» завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу Смольного.
По данным городской администрации, культурное пространство, размещенное на Малой Конюшенной улице, с 8 июня по 8 сентября посетили более 500 тысяч человек. Гости приобрели порядка 40 тысяч новых книг.
Сезон 2024 года отличался от других проведением тематических недель. Самой насыщенной оказалась неделя семьи, добавил RT.
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