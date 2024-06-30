Следы вандализма убрали с мемориальной доски Булгакову в Киеве

Мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея, расположенного на Андреевском спуске в Киеве, перекрасили бронзовой краской. Об этом сообщили «Украинские новости».

Авторы статьи напомнили, что в апреле 2023 года памятник облили красной краской и в таком виде он находился по настоящее время.

«Рано утром 28 июня неизвестные тщательно закрасили бронзовой краской мемориальную доску Михаилу Булгакову на здании музея», — подчеркнули журналисты.

Ранее Украинский институт национальной памяти признал литераторов Михаила Булгакова и Иосифа Бродского «символами российской имперской политики» и запретил устанавливать им памятники в стране.