Следы вандализма убрали с мемориальной доски Булгакову в Киеве

Мемориальную доску Михаилу Булгакову восстановили в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея, расположенного на Андреевском спуске в Киеве, перекрасили бронзовой краской. Об этом сообщили «Украинские новости».

Авторы статьи напомнили, что в апреле 2023 года памятник облили красной краской и в таком виде он находился по настоящее время.

«Рано утром 28 июня неизвестные тщательно закрасили бронзовой краской мемориальную доску Михаилу Булгакову на здании музея», — подчеркнули журналисты.

Ранее Украинский институт национальной памяти признал литераторов Михаила Булгакова и Иосифа Бродского «символами российской имперской политики» и  запретил устанавливать им памятники в стране.

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