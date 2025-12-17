Следующий новогодний фильм ТНТ объединит роман Булгакова с бандитскими сериалами

Креативная команда ТНТ начала работать над новогодним фильмом будущего года. Его назовут «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте», объединив роман Михаила Булгакова с сериалами о бандитах, сообщила гендиректор телеканала Тина Канделаки в Telegram-канале .

«Я вам точно скажу, что пятому фильму быть! Скорее всего, это будет „Мастер и Маргарита“. Мы хотим снять большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — объявила она.

Сценаристы будущей новогодней комедии перенесут героев романа в лихие 90-е. Канделаки сообщила, что они используют узнаваемые образы из фильмов «Жмурки», «Брат», «Бумер», сериалов «Бригада» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Маргарита пролетит на метле под «Черный бумер», другие герои наденут кожаные куртки и пересядут в черные иномарки. Главные роли исполнят Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Джиган, Дава, Марина Кравец и Тимур Батрутдинов.

