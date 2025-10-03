Скульптуру «Большая глина № 4» в Москве сменила гигантская «Садовая лопатка»

На Болотной набережной в Москве произошла арт-революция. Легендарную скульптуру «Большая глина № 4» заменили на гигантскую «Садовую лопатку», видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Новый объект представляет собой скульптуру в виде знакомого всем садового инструмента, но увеличенного во много раз.

Создатели монумента — Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген. Они являются известными во всем мире классиками поп-арта. Новую работу установили на месте «Большой глины № 4» Урса Фишера.

Скульпторы своим произведением призывают задуматься о культивации новых смыслов и идей, бережно выращиваемых творцом.

В конце сентября стало известно, что «Большая глина № 4» переехала на юго-запад Москвы. Ее установили на Ленинском проспекте у станции метро «Новаторская».