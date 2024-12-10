Симфонический хор Свердловской филармонии откроет XI Международный Рождественский фестиваль

Пермская краевая филармония станет площадкой проведения XI Международного Рождественского фестиваля. Мероприятие пройдет с 17 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-релиз филармонии.

Фестиваль откроет концерт Симфонического хора Свердловской филармонии. В исполнении музыкантов прозвучат как классические произведения, так и популярные композиции, отмечает RT.

В этом году фестиваль объединит 23 выступления различных музыкальных направлений — симфонические, джазовые, камерные, органный, вокальные и хоровые концерты. Кроме того, будут представлены специальные детские проекты.