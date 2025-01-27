Швыдкой: новому худруку «Ленкома» Панкову будет непросто

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объяснил в беседе с « Газетой.ru » появление художественного руководителя в московском театре «Ленком».

По его словам, соответствующая должность возникает при появлении личности, которая достойна такого поста.

«Не всегда эту должность занимают режиссеры, вспомним Кирилла Лаврова или Михаила Ульянова. Но в случае „Ленкома“ важно, что Владимир Панков зарекомендовал себя как один из самых ярких и оригинальных режиссеров своего поколения», — заявил Швыдкой.

Он также предположил, что новый худрук может столкнуться с определенными трудностями из-за сложившейся в учреждении традиции. Однако данное назначение спецпредставитель назвал полезным.