Шоу «Высоцкий. Высота» обновят и дополнят к осенним показам

Четвертый показ шоу «Высоцкий. Высота» прошел в Москве. К нему создатели добавили еще два номера с песнями великого артиста — «Моя цыганская» и «Баллада о детстве».

На сцене выступает цифровой аватар артиста, воссоздающий не только голос, но и пластику. Создателям в этом помогла технология Motion Capture, а двигался для образа Сергей Безруков, досконально изучивший Высоцкого при работе над фильмом «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Над образом работали в общей сложности более 200 специалистов, потребовалось им на это два года. Создатели просмотрели тысячи часов архивных записей и целый год учили аватара правильно двигаться и общаться с залом. Сын Высоцкого Никита остался доволен увиденным.

«Я считаю, что это действительно огромная работа, которая заслуживает и уважения, и внимания. Но, кроме того, создан образ, и временами он мне очень близок», — подчеркнул он.

В будущем шоу продолжит дополняться. Осенью спектакль вернется на сцену — еще более реалистичный, чем прежде, и с обновленной программой.