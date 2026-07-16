Шоу «Поющие мосты» представит в Петербурге спецпрограмму в честь «Россетей Ленэнерго»
В ночь с 16 на 17 июля звуковое шоу «Поющие мосты» представит в Северной столице специальную программу в честь 140-летия «Россетей Ленэнерго» — старейшей энергетической компании России. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Над Невой прозвучат фрагменты произведений отечественных композиторов, а на пролете Дворцового моста появится тематическая лазерная проекция.
Начнется шоу с разведения Дворцового моста под Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Затем зрители услышат произведения Петра Чайковского: финал Симфонии № 4 в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пьесу «Июль» из цикла «Времена года».