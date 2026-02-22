Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ко Дню защитника Отечества передал в дар Главному храму Вооруженных сил уникальный складень-киот с иконой Сергия Радонежского. Церемония прошла 22 февраля, в Прощеное воскресенье, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Святыню принял ключник Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков.
Деревянный походный иконостас высотой около 2,5 метра изготовили по заказу Фонда имени Кужугета Шойгу. По словам секретаря Совбеза, мастера работали над святыней около года.
«Это наше приношение в Храм. Это наша фамильная, фактически, икона», — сказал Шойгу.
В центре композиции разместили образ Сергия Радонежского — игумена земли Русской, благословившего Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Икону написали в технике темперы на липовой доске, оклад выполнили из серебра с золочением, поля складня украсили инкрустацией из полудрагоценных камней.
Верх композиции венчают образы Святой Троицы и Деисуса, вокруг расположили лики святых. Серебряные барельефы после отливки мастера вручную прочеканили, тщательно прорабатывая черты лиц.
На створках складня мастера изобразили ключевые события воинской истории России: Ледовое побоище, Полтавскую битву, Отечественную войну 1812 года, Великую Отечественную войну, присоединение Крыма и СВО.
Внешнюю сторону украсили видами знаковых объектов Минобороны — самого храма, базы «Арктический трилистник», Национального центра управления обороной в Москве и Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Киот разместят в приделе святого благоверного князя Александра Невского Главного храма Вооруженных сил России.