Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ко Дню защитника Отечества передал в дар Главному храму Вооруженных сил уникальный складень-киот с иконой Сергия Радонежского. Церемония прошла 22 февраля, в Прощеное воскресенье, сообщила пресс-служба аппарата СБ .

Святыню принял ключник Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков.

Деревянный походный иконостас высотой около 2,5 метра изготовили по заказу Фонда имени Кужугета Шойгу. По словам секретаря Совбеза, мастера работали над святыней около года.

«Это наше приношение в Храм. Это наша фамильная, фактически, икона», — сказал Шойгу.

В центре композиции разместили образ Сергия Радонежского — игумена земли Русской, благословившего Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Икону написали в технике темперы на липовой доске, оклад выполнили из серебра с золочением, поля складня украсили инкрустацией из полудрагоценных камней.

Верх композиции венчают образы Святой Троицы и Деисуса, вокруг расположили лики святых. Серебряные барельефы после отливки мастера вручную прочеканили, тщательно прорабатывая черты лиц.