Школьники из Нижегородской области представили фильм о ножевом промысле

Юные журналисты из Нижегородской области завершили работу над документальным фильмом «Как один нож два города кормит». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные медиастудии «Один дома».

Школьники, трижды удостоенные премии «ТЭФИ-Регион», создали ленту при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильм стал третьей частью цикла о народных промыслах региона.

Документальная работа посвящена ножевому ремеслу, которое процветает в Павлове и Ворсме на протяжении многих веков. Авторы фильма показали, как традиции передаются от поколения к поколению и сохраняются современными мастерами. Съемочная группа посетила Музей ножа в Павлове, музей «Ворсменский нож», завод имени Кирова, а также мастерские местных кузнецов и ремесленников.