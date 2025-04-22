Школа-студия МХАТ проведет гастроли в Нижегородской области

Студенты Школы-студии Московского художественного академического театра выступят в Дзержинске со своими дипломными спектаклями. Об этом сообщил портал pravda-nn.ru.

Зрители увидят постановки «Город, где мы» (16+) и «Лицей» (16+).

В рамках гастрольного тура также пройдут мастер-классы от преподавателей театрального вуза, профориентационные встречи и прослушивания для абитуриентов.

«Мы впервые общаемся в таком формате с театральным вузом. Это интересно и для города, и для зрителей. На моей памяти таких спектаклей к нам еще не привозили», — цитирует директора Дзержинского театра драмы Юрия Кислинского RT.

«Лицей» расскажет о жизни учеников Царскосельского лицея, а «Город, где мы» через пластику покажет архетипические отношения между мужчиной и женщиной.