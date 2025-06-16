Шестеро москвичей представят Россию на музыкальном фестивале Эмира Кустурицы

Музыкальный фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC, организованный всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей, пройдет в сербской этнодеревне Дрвенград. Бороться за победу на нем будут 14 молодых исполнителей из России, в том числе шестеро москвичей, а также музыканты из Белоруссии и самой Сербии.

Среди участников мероприятия — вокалисты, пианисты, гармонисты, а также музыканты, играющие на струнных и духовых инструментах.

«В прошлом году серебряную матрешку завоевал молодой пианист из Омска, в позапрошлом все награды ушли россиянам. Я с нетерпением жду выступления этого года», — рассказал председатель жюри фестиваля, дирижер Михаил Голиков.

Отборочный тур проходил в том числе среди музыкальных школ в московском районе Капотня, в котором расположен Московский НПЗ. Исполнители из столицы уже получали награды на фестивале.

«Конкурс для них — это возможность показать себя и свое мастерство, перенять опыт уже состоявшихся на сцене коллег, пообщаться с единомышленниками и увидеть перед собой новые возможности для развития карьеры», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» — соорганизатора фестиваля — Ярина Сугакова.

Она назвала Дрвенград местом, которое заряжает людей и дает им энергию, чтобы двигаться дальше.