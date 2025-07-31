Шеф-редактор «Литрес» Писарева отметила, что актриса Паркер попала в жюри «Букера» из-за собственного издательства

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в разговоре с ИА НСН объяснила присутствие актрисы Сары Джессики Паркер в составе жюри Букеровской премии.

По словам эксперта, актриса увлекается книгами и владеет собственным издательством SJP, которое регулярно открывает новые литературные таланты.

Среди произведений, выпущенных SJP, книга «Место для нас» Фатимы Фархин Мирзы, ставшая бестселлером в США и переведенная на русский язык. Новый проект Паркер – издание книг совместно с независимой компанией Zando.

Паркер известна своим книжным клубом, подобным знаменитым инициативам Опры Уинфри и Риз Уизерспун. Ее участие в жюри подчеркивает значимость литературы и поддержки молодых писателей во всем мире, добавила Писарева.

Всего в лонг-лист Букеровской премии вошло 13 романов, председательствует жюри писатель Родди Дойл. Она подчеркнула важность привлечения внимания к молодым писателям и открытия новых имен мировой литературы.