Сервис «КИОН Музыка» составил рейтинг самых популярных исполнителей джаза

Среди любителей джаза в России безусловным лидером стал Луи Армстронг, чья музыка продолжает вдохновлять. По данным сервиса «КИОН Музыка», именно этот легендарный музыкант возглавил рейтинг самых популярных джазменов. На втором месте оказался Чет Бейкер, признанный мастер игры на трубе, а тройку лидеров замкнул Фрэнк Синатра, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми». Об этом сообщило ИА НСН .

За ними следуют другие выдающиеся исполнители: Рой Айерс, Херби Хэнкок, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Джон Колтрейн, Оскар Питерсон и Чарли Паркер. Их творчество также пользуется большой популярностью среди российских слушателей.

Песня What A Wonderful World в исполнении Луи Армстронга стала самой прослушиваемой джазовой композицией. В десятку наиболее популярных треков также вошли Everybody Loves The Sunshine (Roy Ayers Ubiquity), My Funny Valentine (Chet Baker), In The Wee Small Hours Of The Morning (Frank Sinatra) и другие.

Анализ показал, что Ростовская область — лидер по количеству прослушиваний джазовых треков на одного пользователя. В пятерку самых «джазовых» регионов также вошли Новосибирская и Самарская области, Якутия и Санкт-Петербург с прилегающими территориями.