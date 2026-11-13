Сериал «Ликвидация» назвали гениальным событием на годы вперед
Барщевский поставил «Ликвидацию» в один ряд с «Семнадцатью мгновениями весны»
Сериал «Ликвидация» можно назвать гениальным и поставить в один ряд с фильмом «Семнадцать мгновений весны». Об этом в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» заявил адвокат, режиссер и драматург Михаил Барщевский.
«Один из самых любимых [фильмов] — наш сериал „Ликвидация“. Гениальный фильм, гениальная игра актеров: и Маковецкий, и Машков, конечно, и вообще тональность. Я в один ряд могу поставить „Семнадцать мгновений весны“ и „Ликвидацию“», — подчеркнул он.
По словам Барщевского, «Ликвидация» стала событием на годы вперед.
Новый выпуск подкаста «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».