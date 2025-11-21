Сериал «Аутсорс» стал победителем премии «Сноба» в номинации «Фокус внимания»

На сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой состоялась церемония награждения 14-й ежегодной премии « Сноба » «Сделано в России». Мероприятие прошло в формате спектакля под названием «Живи мое сердечко», который поставил Александр Шумилин.

Так, в номинации «Фокус внимания» победителем стал сериал «Аутсорс». Статуэтку в теме «Искусство создавать» получила 1-я Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде, «Про себя и вслух» — роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина.

В номинации «Сам себе музыкант» лидерство взяла группа «Мегаполис» за альбом «С прочностью нитки». Спектаклю «Зеркало» и пространству «Внутри» досталась победа в разделе «Место действия». В гастрономическом «Деле вкуса» победил московский ресторан Centrale Bistro.