Сергей Шойгу заявил, что документы подтверждают решающую роль СССР в победе над Германией в 1945 году
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул ключевую роль советского народа в разгроме нацистской Германии в 1945 году. Такое заявление прозвучало на презентации документального проекта «Республики - фронту: 1941-1945» в ситуационном центре Совбеза, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Проект представляет собой сборник архивных материалов, свидетельствующих о трудовых подвигах советских республик и их вкладе в Великую Победу. Каждый том включает фотографии и документы, демонстрируя коллективные усилия народов СССР.
Шойгу уточнил, что материалы иллюстрируют огромный вклад каждой советской республики в достижение победы, подчеркивая важность сохранения исторической памяти.