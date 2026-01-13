Сенатор Мурог напомнил, что россияне могут экономить на культурных мероприятиях до 20 тысяч рублей в год

Благодаря разнообразным акциям и программам россияне могут существенно сократить расходы на посещение кинотеатров, театров и концертов. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в интервью «Газете.Ru» .

По его словам, программа «Пушкинская карта» позволяет молодым людям тратить до пяти тысяч рублей ежегодно на культурные мероприятия. Дополнительные льготы предусмотрены для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В учреждениях культуры действуют послабления или скидки 50–100% для инвалидов, ветеранов ВОВ и участников СВО (с семьями): для этого предъявите паспорт с документом на кассе. То же самое касается и сирот», — отметил сенатор.

Таким образом, семьи могут экономить от 10 до 20 тысяч рублей в год, подчеркнул Мурог.