Съемки второго сезона семейного кинопроекта стартовали в шести городах России

Съемки второго сезона кинопроекта «Потому что мы — семья» стартовали в шести городах России. Откровения его героев помогут зрителям по-новому взглянуть на отношения и найти выход из сложившихся личных проблем.

«В наших фильмах мы затрагиваем разные темы и одна из них — кибербезопасность. На самом деле, сейчас стоит острый вопрос с безопасностью, с безопасностью в интернете. И дети, и родители, взрослое поколение, должны об этом знать и слышать», — рассказал режиссер проекта Роман Медведев.

Сами создатели называют проект кинооткровениями и хотят на камеру проговорить важные семейные проблемы, чтобы зрители понимали: они со своими трудностями не одиноки. Зрителей хотят научить говорить друг с другом, доверять и защищать от опасностей.

Создавала проект компания «Ростелеком». Ознакомиться с первым сезоном проекта можно на его официальном сайте.