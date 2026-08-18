Съемки финальной части «Форсажа» начнутся в конце 2026 года

В декабре 2026 года начнутся съемки заключительной части франшизы «Форсаж». Об этом сообщил актер Вин Дизель в интервью журналу Variety .

По словам актера, чтобы прийти к финальному варианту фильма, ему пришлось сменить четыре состава сценаристов. Сценарий последнего, одиннадцатого «Форсажа» разрабатывали четыре года.

Артист также рассказал, что заплакал после того, как прочитал итоговый сценарий. «Форсаж навсегда» должен выйти в прокате в марте 2028 года.

Ранее Вин Дизел говорил, что последним в серии фильмов станет «Форсаж 10». Также артист заявлял, что очень любит Россию и хотел бы снять одну из лент именно здесь.