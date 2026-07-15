Съемки фильма «Иван расправил плечи» стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались съемки нового фильма «Иван расправил плечи». Картина расскажет историю молодого человека, который ищет свой путь в жизни. Важную роль в сюжете сыграет Кировский завод — одно из главных мест действия, сообщил Piter TV .

Для съемок на Кировском заводе создадут уникальный трактор. Создатели пока не раскрывают подробности, но уже известно, что машину разрабатывают специально для картины. Генеральный продюсер Алексей Троцюк подчеркнул символичность сотрудничества с Кировским заводом

В фильме снимаются Юлия Пересильд, Павел Деревянко, Алексей Кравченко, Олег Савостюк и Вероника Журавлева. Все съемки пройдут в Санкт-Петербурге, поэтому создатели называют картину «питерской историей». Премьера запланирована на 2027 год.