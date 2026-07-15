Съемки фильма «Иван расправил плечи» стартовали в Петербурге
В Санкт-Петербурге начались съемки нового фильма «Иван расправил плечи». Картина расскажет историю молодого человека, который ищет свой путь в жизни. Важную роль в сюжете сыграет Кировский завод — одно из главных мест действия, сообщил Piter TV.
Для съемок на Кировском заводе создадут уникальный трактор. Создатели пока не раскрывают подробности, но уже известно, что машину разрабатывают специально для картины. Генеральный продюсер Алексей Троцюк подчеркнул символичность сотрудничества с Кировским заводом
В фильме снимаются Юлия Пересильд, Павел Деревянко, Алексей Кравченко, Олег Савостюк и Вероника Журавлева. Все съемки пройдут в Санкт-Петербурге, поэтому создатели называют картину «питерской историей». Премьера запланирована на 2027 год.