Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей

Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал в прокате миллиард рублей за три дня

За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей — «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН .

Сказке про богатыря миллиардные сборы в прокате предсказали еще до премьеры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с изданием рассказал, что другие серии богатырской саги успешно показывались на цифровых платформах.

«Для „Финиста“ диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», — подчеркнул он.

В прокате лента появилась 1 января. В первый день сборы превысили 210 миллионов рублей. Во второй день проката «Финист. Первый богатырь» собрал 330 миллионов, а в третий — почти 300 миллионов рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сказка про богатыря стала второй по популярности картиной на новогодних каникулах. В фильме снимались Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.