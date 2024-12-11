«Сноб» провел церемонию награждения победителей 13-й ежегодной премии «Сделано в России».

«Сноб» назвал победителей 13-й ежегодной премии «Сделано в России». Церемония награждения прошла в формате театрализованного представления на территории исторического здания отеля «Метрополь».
Всего редакция, члены клуба и читатели «Сноба» выбирали победителей в 13 номинациях. Так, сериал «Трасса» забрал статуэтку в категории «Фокус внимания», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес» стал лучшим в разделе «Про себя и вслух».
Спектакль «Деревянные кони» принес победу Театру на Таганке в номинации «Место действия». В категории «Создавая ценности» отличился «Сбер» с оцифровкой коллекций Пушкинского музея.
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