«Санкт-Петербург» объявил о запуске онлайн-квеста для прогулок по центру города

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил о запуске пешеходного квеста по центру Северной столицы. Программа для прогулок по интересным местам предполагает онлайн-формат.

Участники смогут заглянуть в гости к рок-звездам, а также узнать, где жили слоны при императрице Екатерине II. Кроме того, организаторами задумано посещение атмосферных двориков с художественными инсталляциями.

Для увлекательного путешествия нужно зайти в чат с телеканалом во «ВКонтакте» и задействовать команду «Начать». После этого пользователю отправят необходимую инструкцию.

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

«Зеленского заставляют». Россиянам раскрыли подноготную хитрого «прорыва» ВСУ под Курском

Детей до 23 лет захотели оставить на родительской шее. Движение лишь в одну сторону?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте