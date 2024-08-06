«Санкт-Петербург» объявил о запуске онлайн-квеста для прогулок по центру города

Телеканал « Санкт-Петербург » сообщил о запуске пешеходного квеста по центру Северной столицы. Программа для прогулок по интересным местам предполагает онлайн-формат.

Участники смогут заглянуть в гости к рок-звездам, а также узнать, где жили слоны при императрице Екатерине II. Кроме того, организаторами задумано посещение атмосферных двориков с художественными инсталляциями.

Для увлекательного путешествия нужно зайти в чат с телеканалом во «ВКонтакте» и задействовать команду «Начать». После этого пользователю отправят необходимую инструкцию.