«Санкт-Петербург»: концерт классической музыки пройдет 31 мая по случаю празднования дня города
Телеканал «Санкт-Петербург» рассказал, какие мероприятия пройдут в рамках празднования 321-го дня рождения города. Торжества начнутся с возложения цветов к Медному всаднику 27 мая.
Кроме того, запланирован фестиваль детских и юношеских духовых оркестров. Среди участников — ученики из Мариуполя.
В пятницу, 31 мая, на Дворцовой площади состоится концерт классической музыки. Оркестр исполнит произведения великих композиторов под управлением дирижера Фабио Мастранджело.
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