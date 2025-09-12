Сайт transsibinfo.com: Хабаровский край проводит пятый литературный фестиваль «Писатели родного края»

В Хабаровском крае продолжается пятый ежегодный литературный фестиваль «Писатели родного края», который организован местным министерством культуры совместно с Дальневосточной государственной научной библиотекой. Мероприятие организовано в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и завершения Второй мировой войны, написал transsibinfo.com .

Цель фестиваля — поддержка творчества региональных литераторов и сохранение исторической памяти. Писатели, чьи произведения рассказывают о героизме советских солдат и победе советского народа, отправляются в турне по городам и сёлам региона, где проводят творческие встречи с жителями, презентуют свои книги и делятся опытом написания прозы и стихов.

Одной из особенностей фестиваля является презентация книг, написанных местными авторами, тематика которых посвящена подвигам земляков и борьбе за независимость Родины. Посетителям предоставляется возможность пообщаться с писателями, услышать чтение отрывков из их произведений и приобрести экземпляры книг с автографами авторов.