Сайт «Культура Петербурга» анонсировал культурные события в ближайшие недели

На предстоящую неделю запланировано несколько ярких событий. С 18 по 23 августа пройдет XXVII Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, написал портал «Культура Петербурга» .

Зрителей ждут размышления на тему коллективного опыта и духовного наследия предков, перформансы на стыке искусств, а также иммерсивные и экспериментальные проекты. Место проведения — Новая сцена им. Вс. Мейерхольда Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49А), сообщил «Петербургский дневник».

Так, 15 и 16 августа в Петропавловской крепости состоится семейный фестиваль «День археолога». Посетители смогут погрузиться в атмосферу Петербурга XVIII века, проверить свои знания по истории и археологии.

20 и 21 августа в Музее театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси, 2А) пройдет премьера спектакля «Тронутый. Как возник русский театр». Постановка посвящена Федору Волкову, который создал профессиональный русский театр. В основу спектакля лег киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену».

До 5 сентября в медиацентре «Культура Петербурга» (ул. Некрасова, 60) будет работать фотовыставка «Грани зоопарка». Проект представит работы Михаила Солдатенкова, фотографа Ленинградского зоопарка с 1998 года.