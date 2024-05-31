Руководители музеев новых регионов прошли образовательную программу в Москве

Минкульт: образовательная сессия для глав музеев новых регионов прошла в Москве

В Москве провели образовательную сессию проекта «Музейные маршруты» для руководителей музеев новых регионов России. Эксперты Министерства культуры подготовили четырехдневную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями учета и хранения музейных предметов, работой с каталогом Музейного фонда и методами организации детских центров. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Сессия проекта состоялась в рамках международного фестиваля «Интермузей — 2024».

«Мы продолжаем активную работу по интеграции работников культуры из новых регионов в музейное сообщество России. Одним из главных направлений этой работы является улучшение качества подготовки профессиональных кадров», — отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Практические сессии провели в федеральных музеях. Специалисты рассказали участникам о применении технологии искусственного интеллекта, представили планы усовершенствования поиска по изображениям в рамках Госкаталога. Темами обсуждения также стали охрана авторских прав и кибербезопасность.

Для участников устроили интерактивную экскурсию по экспозиции павильона «Атом» выставки-форума «Россия». Третьяковская галерея пригласила работников в здание музея на Крымском Валу, Государственный исторический музей организовал экскурсии по выставкам «Дикое поле. В вечном движении» и «Полковые музеи». В Покровском соборе на Красной площади также подготовили специальную программу.

В финальный день состоялся круглый стол по теме технического оснащения региональных и муниципальных музеев нацпроекта «Культура».