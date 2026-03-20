Руководитель Пермской хоровой капеллы мальчиков Батин рассказал о своем пути в музыку

Руководитель Пермской хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин в беседе с properm.ru рассказал о своем пути в музыку.

Дмитрий Анатольевич поделился, что родился и вырос в Перми, а его путь в музыку начался благодаря чутким наставникам. В детском саду музыкальный работник отметил его способности и посоветовал родителям отдать мальчика в музыкальную школу.

Дмитрий начал обучение в музыкальной школе № 2, где изучал игру на скрипке. Несмотря на то что скрипка не стала его главным успехом, он продолжил музыкальное образование в колледже по специальности «хоровое дирижирование».

Он рассказал, что капелла, которой он руководит, ставит перед собой задачу воспитания юных артистов, прививая им любовь к искусству и чувство прекрасного. Хоровые капеллы имеют богатую историю, уходящую корнями в глубь веков. Изначально в России пение в храмах было прерогативой мужчин, и мальчики начинали петь с раннего возраста, обучаясь в специальных школах при монастырях.

В XX веке, когда церковная музыка вышла за пределы храмов, мальчишеское пение приобрело новое звучание, став частью светской культуры. Патриотическое воспитание и исполнение песен о любви к родине стали важными элементами репертуара детских и юношеских хоров.

Сегодня хоровые капеллы играют важную роль в формировании личности и эстетического вкуса молодых людей. Они передают традиции русского хорового пения и способствуют развитию творческого потенциала детей и подростков. Воспитание в духе патриотизма и любви к искусству помогает молодым исполнителям развить чувство ответственности и гордости за свою страну и культуру.