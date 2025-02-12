Руководитель ансамбля умерла во время концерта во Владикавказе

Во Владикавказе во время концерта умерла руководитель ансамбля «Алан» Датиева

Руководитель оркестра ансамбля «Алан», заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева скончалась во время концерта. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.

«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», — рассказали журналистам.

Артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан» выступали на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

Сайт kp.ru опубликовал видео с последнего концерта Датиевой. На кадрах видно танцоров, позади которых сидела артистка и играла на гармони. В какой-то момент она потеряла сознание и упала.

После этого художественный руководитель Зелимхан Козаев приостановил концерт. На место ЧП экстренно прибыли медики, но спасти звезду так и не удалось.