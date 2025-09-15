RT и Jiangxi TV запустили международное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство»

Телеканал RT совместно с Jiangxi TV представил музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство». В нем приняли участие звезды из России и Китая: народный артист России Николай Басков, певица Юля Паршута, Татьяна Куртукова, народная артистка КНР У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо. Об этом написал RT .

Первый эпизод шоу вышел на Jiangxi TV 12 сентября. На платформах RT его можно было посмотреть с 15 сентября. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и Году культуры России и Китая.

«Для успешного взаимодействия между Россией и Китаем нужно не только читать новости, но и интересоваться культурой друг друга», — отметил руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля.

Съемки проходили в Наньчане, рядом с павильоном Тэнван. Концерт начался с совместного исполнения «Калинки» и «Жасмина», затем прозвучала «Катюша». Открывающий сегмент для выступления записал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков.