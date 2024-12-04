Российский поэт и драматург Атав Атаев умер в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни
Стало известно о смерти российского драматурга, поэта и прозаика Атава Атаева. Литератор умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на представителей Союза писателей Дагестана.
По опубликованной информации, Атаев скончался в понедельник, 2 декабря. Предварительной причиной его смерти стала непродолжительная болезнь.
Отмечается, что за особые литературные заслуги писатель стал лауреатом премии имени Салаватова в области драматургии. Кроме того, читатели высоко ценят сборник стихов Атаева.
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