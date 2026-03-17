Российская государственная библиотека получила 178 уникальных фотографий
В фонд Российской государственной библиотеки поступили 178 уникальных фотографий. На них — фасады, интерьеры, элементы архитектуры 11 объектов культурного наследия из девяти различных регионов России.
Съемки проходили прошлой осенью. Для коллекции экспертное жюри, состоящее из урбанистов, архитекторов, музейных работников и искусствоведов, отобрало лучшие кадры, способные передать атмосферу эпохи и былой роскоши.
Фотографии будут в открытом доступе. Ознакомиться можно и с печатным вариантом в стенах библиотеки, и с цифровым на ее официальном сайте. Главная цель — обеспечить максимальный доступ интересующимся историей, литературой и архитектурой.
«Переданные материалы могут быть востребованы историками архитектуры, урбанистами, архитекторами, специалистами по созданию городской среды, использованы при подготовке научных работ, написании книг, съемках фильмов, а также при восстановлении зданий», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.
На пленку попали такие объекты, как усадьба Воронцовых-Дашковых в Подмосковье, Вторая западная оборонительная казарма Кронштадта, усадьба Стаховичей в Липецкой области и другие. Первыми в фонд библиотеки еще в 2024 году передали редкие снимки бывшего следственного изолятора «Кресты».
Но компания не только запечатлевает здания в объективах. Только за последние девять лет 157 исторических объектов получили новых собственников, перед которыми стоит непростая задача: освежить постройки, максимально сохранив визуальную составляющую.
«Историческое здание, как и любое другое, живет, пока эксплуатируется», — подчеркнула директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.