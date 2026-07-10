Россияне чаще всего покупают из книг о моде биографию Коко Шанель

Жители Краснодарского края вошли в лидеры по спросу на книги о моде

Россияне чаще всего выбирают книги о Коко Шанель, истории моды и драгоценных камнях. После Москвы самый высокий спрос зафиксировали в Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане, сообщил Сноб .

Самой популярной книгой в разделе биографий стала «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой» Натальи Павлищевой.

Среди книг о драгоценных камнях лидируют «Мифы драгоценных камней. От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра» Владимира Печенкина, «Проклятые драгоценности. Как алмазы, сапфиры и жемчуг меняли судьбы людей и ход истории» Аны Триго и «Драгоценные камни. Гид по миру ювелирных секретов» Светланы Гураль.

Высокий спрос сохраняется и на книги по истории моды. Чаще всего покупают «Повелители моды с 1850-х годов до наших дней» Даниела Джеймса Коула и Нэнси Дейл, «Тренды. Эволюция моды от Античности до наших дней» Одри Милле и «Мода с 1900 года» Валери Д. Мендес и Эми де ла Хэй.

В пятерку самых популярных модных домов вошли Chanel, Dior, Gucci, Hermès и Prada. После Москвы больше всего книг о моде покупают жители Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.