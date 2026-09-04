Россиянам посоветовали начать чтение Довлатова с «Заповедника»

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева назвала «Заповедник» лучшим произведением для первого знакомства с Сергеем Довлатовым. Затем она посоветовала прочитать «Компромисс», сообщает ИА НСН .

3 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Писарева рассказала, что его книги по-разному воспринимаются в разные периоды жизни.

По ее словам, произведения Довлатова будут интересны и старшеклассникам, и взрослым читателям, которые решили вернуться к знакомым текстам. Начать она рекомендует с романа «Заповедник», а продолжить сборником «Компромисс».

Довлатов вырос в семье с разными культурными традициями, но считал себя русским. Он не любил называть себя писателем и предпочитал слово «рассказчик». Из-за репутации диссидента его почти не публиковали в СССР, поэтому он эмигрировал в США. Сейчас его произведения читают далеко за пределами России.