Россиянам показали «Красного призрака» о войне с Наполеоном

Фильм «Красный призрак 1812» о войне с Наполеоном показали в Москве

Москвичам показали новый фильм Андрея Богатырева об Отечественной войне 1812 года. Премьера «Красного призрака 1812» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь», сообщила «Российская газета» .

Драматический сюжет фильма переносит зрителя в эпоху наполеоновского нашествия — на фоне гибели дворянской усадьбы разворачивается история становления личности главного героя.

Им выступает юный Михаил Разумовский, который теряет всю семью в огне французских бесчинств. Его новым наставником становится партизан-одиночка, тот самый призрак, вынесенный в заглавие картины.

Разумовского сыграл Олег Савостюк, которому пришлось самому выполнять сложные трюки в напряженном экшене. На экране актер показал путь превращения изнеженного аристократа в сурового бойца.

Фильм «Красный призрак 1812» (также известный под рабочим названием «Русские морозы») является масштабным спин-оффом военного боевика Андрея Богатырева, вышедшего в 2021 году.

Если первая лента рассказывала о неуловимом мстителе в лесах под Вязьмой в 1941 году, то новая картина переносит мифологию о «вечном защитнике» в эпоху наполеоновских войн.

Проект позиционируется как вторая часть трилогии о национальном герое, объединяющая элементы исторического реализма и фольклорного вестерна.

