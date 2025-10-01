Россиян призвали отложить стрижку и избегать ссор в день Арины Шиповницы

1 октября — день памяти мучениц Ирины и Софии Египетских. В народе этот день известен как Арина Шиповница или журавлиный лет. «ФедералПресс» рассказал о традициях, приметах и запретах этого дня.

В III веке в Египте жили христианские мученицы Ирина и София. За проповедь веры их казнили, и память о них закрепилась в церковном календаре. На Руси этот день вошел в народный календарь как Арина Шиповница, связанный с молитвами и началом осенних дел.

Считается, что ягоды шиповника, собранные в этот день, помогают укрепить здоровье. Их сушат, варят из них отвары, делают варенье и кисель. Чай из шиповника и рябины — один из самых целительных.

1 октября наблюдают за журавлями. Если птицы улетают на юг, значит, первые морозы ударят уже к Покрову. Существовал обычай произносить вслед улетающим журавлям: «Колесом дорога!», чтобы они вернулись весной. Махать птицам рукой строго запрещается.

На Арину нужно избегать ссор и жалоб, не хвастаться. Не рекомендуется стричься, менять внешний вид, приглашать в дом посторонних.

Приметы на 1 октября: теплый и сухой день — к долгой осени; восточный ветер — к сухой погоде на несколько дней.