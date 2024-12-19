Романтика большого города. Выставка фотографий жилых комплексов открылась в Москве

Люди часто не замечают красоту, окружающую их каждый день. Художники вдохновились фасадами многоэтажных домов, подъездами, паркингами и детскими площадками — и запечатлели их на фотопленке. Так получилась выставка «Идеальные формы и живая реальность», открывшаяся в Москве.

«Возникла идея попробовать объединить этот сложный, довольно суровый бизнес — строительство — и красоту творчества для того, чтобы аудитория могла соприкоснуться с чем-то очень красивым и одновременно будничным», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Всего в экспозиции 49 снимков. Все фотографии имеют разные цвета, формы и техники. Городской ландшафт через объективы напоминает лоскутное одеяло. При этом авторам не выдвигали никаких технических заданий — они могли снимать так, как им самим этого хотелось.

«За последние, наверное, десятилетия это первый проект, когда такой бизнес позволил художникам без каких-либо ограничений, как угодно взаимодействовать со своим продуктом», — рассказал соорганизатор выставки Николай Дмитриев.

Увидеть фоновую красоту, окружающую нас в современных жилых комплексах, можно будет до конца января. Выставка работает недалеко от станции метро «Павелецкая», вход свободный.