Шеф-редактор «Литрес» Писарева сообщила, что роман «Конец всего» появится в России весной 2027 года

По ее словам, это событие можно трактовать как признание того, что хорошая литература не обязана укладываться в привычные жанровые границы. Писарева отметила, что у серьезных литературных премий есть предвзятость к фантастике как к нишевому направлению, однако 81-летнему автору удалось переломить эту тенденцию. Она подчеркнула, что Харрисону пришлось сражаться с довольно серьезными соперниками.

Роман, действие которого разворачивается в недалеком будущем после катастрофы, стал первым научно-фантастическим произведением, удостоенным «Букера». Писарева добавила, что книга появится в России весной 2027 года, а критик Константин Мильчин подтвердил, что в стране достаточно много поклонников творчества культового британского фантаста.