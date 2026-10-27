Роман Габриа поставил комедию по «Трем мушкетерам» в Петербурге

В Санкт-Петербурге режиссер Роман Габриа представил спектакль по роману Александра Дюма «Три мушкетера», в котором главными героями стали Король, Королева, Бекингем и Ришелье, а не сами мушкетеры. Об этом он рассказал в интервью «Петербургскому дневнику» .

По словам Габриа, постановка сосредоточена на истории подвесок, доставленных из Лондона в Париж.

«Судьбы трех мушкетеров тесно связаны с их участием в доставке подвесок королевы из Лондона в Париж», — объяснил режиссер.

Спектакль решен в эстетике «черного кабинета»: на сцене нет предметов, и все локации и вещи создаются актерской игрой. Габриа назвал постановку комедией и сравнил ее с острым блюдом с аджикой.

Голос для спектакля записал актер Михаил Боярский, исполнитель роли д’Артаньяна в советском фильме. По словам режиссера, его закадровый голос звучит как наставление отца сыну перед дорогой в большой город.

Если спектакль завоюет любовь публики, у театра есть мечта сделать следующую часть, где мушкетеры появятся в более развернутом виде.