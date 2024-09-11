РИА «Новости»: экскурсии по старинным квартирам помогут изучить советскую эпоху Петербурга

Так, помогут погрузиться в атмосферу города прогулки по парадным и дворам-колодцам. А вот бомбоубежище времен СССР предлагает посмотреть на внешний вид защитного сооружения.
Изучить советскую эпоху Петербурга можно и с помощью экскурсий по старинным коммунальным квартирам. Туристам рекомендовали посетить места, где раньше жили художница Татьяна Милеант и писатель Сергей Довлатов.
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