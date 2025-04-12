Режиссер Войтинский рассказал, что финал фильма «Все, что тебя касается» снимали партизанским методом во время концерта
Режиссер Александр Войтинский раскрыл детали создания киноленты «Все, что тебя касается» и поделился планами снять байопик о группе «Звери» в беседе с ИА НСН.
По его словам, на проект «Все, что тебя касается» было потрачено много сил, поэтому работа над картиной о группе «Звери» пока отложена из-за занятости.
«Мы сейчас пишем сценарий вместе с Ромой Зверем. Думаю, надо подождать еще пару лет», — сказал Войтинский.
Он также подчеркнул, что фильм «Все, что тебя касается» не сосредоточен исключительно на коллективе: группа «Звери» в ней стала частью культурного кода эпохи.
По словам режиссера, часть событий в конце фильма происходят во время стадионного концерта группы «Звери», прошедшего в Лужниках в прошлом году. Съемка велась партизанским методом и была крайне сложной, но результат получился впечатляющим.
Премьера картины «Все, что тебя касается» прошла 10 апреля. Сейчас ее можно посмотреть во многих российских кинотеатрах.