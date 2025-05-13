Режиссер Войтинский: для успеха российского кино с господдержкой нужно привлекать социологов

Режиссер и продюсер Александр Войтинский в интервью Национальной Службе Новостей предложил проводить социологические исследования для отбора проектов с государственным финансированием в российском кино.

«Важно заниматься кино с научным подходом и выбрать фильм, у которого есть узнаваемость. Картину, о которой уже знают и слышали, сразу поймут», — отметил собеседник сайта.

По мнению эксперта, большинство снятых фильмов не оправдывают финансовых вложений, несмотря на государственную поддержку. Войтинский призвал выбирать проекты с известной историей, такими как народные сказки или классические литературные произведения.

Важным условием успеха режиссер назвал грамотную маркетинговую кампанию, расходы на которую порой превышают затраты на производство картины.

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