Режиссер Сухотерин: никакие технологии не заменят театр

Режиссер творческого объединения «Нетеатр», выпускник ГИТИСа, кандидат культурологии Дмитрий Сухотерин поделился своим видением актуальности театра в эпоху развития технологий. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Специалист назвал учреждения культуры живым человеческим общением, где возникает правда жизни. По его мнению, никакие инновации не заменят настоящих эмоций, передаваемых актерами театра.

«Через кино ты все равно не получаешь ощущения реального действия, потому что оно записано на носитель, и экран все это „поджирает“», — высказался эксперт.

На его взгляд, театр никуда не исчезнет и будет только расти. А распространение нейросетей сыграет на руку, ведь именно в театральном зале зритель действительно верит в достоверность происходящего, пояснил Сухотерин.