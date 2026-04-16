Режиссер Соснин рассказал, что при съемках «Человека–парохода» было много неожиданностей

Фильм «Человек–пароход», снятый на борту океанского лайнера, стал необычным проектом не только из-за сложностей съемок, но и из-за истории о выходе из зоны комфорта. Об этом в интервью ИА НСН сообщил режиссер Иван Соснин.

Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулась съемочная группа во время работы над картиной.

«Конечно, очень много неожиданностей, когда снимаешь в живой локации на настоящем лайнере. Мы обошли четыре моря, снимали и в Турции, и в Египте», — отметил Соснин.

По его словам, часто возникали неожиданные ситуации: таможенные ограничения мешали проносить технику, приходилось долго ждать. Погода тоже создавала проблемы — участники проекта попадали в шторм, дождь и даже град, из-за чего срывались запланированные съемки на капитанском мостике.